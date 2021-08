Hiiumaal on praamile jälle mitmetunnine järjekord

Õhtul kell 17.30 väljunud praamile üldjärjekorrast pääsenud autojuhid pidid ootama kuni neli ja pool tundi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kella 17.30 ajal, enne kui üldjärjekorra autod 17.30 väljunud praamile said, oli järjekord sadama kassast maantee poole umbes 500 meetrit. Pärast praami väljumist oli umbes 300 meetrit. Seda ei tundu palju, kuna varem on olnud juttu mitme kilomeetri pikkustest järjekordadest, aga tuleb arvestada ikkagi sellega, et Regula on tavapärasest praamist poole väiksem, mis tähendab, et praktiliselt tema üldjärjekordi teenindada ei suudagi, kuna eelmüüdud piletite hulk on ka päris suur. Ja siis lihtsalt näiteks see neli ja pool tundi tulebki oodata, kui sa oled siin sadamakassast võib-olla 500 meetri kaugusel," rääkis Heltermaal viibinud ERR-i korrespondent Juhan Hepner.

Järjekorrad on peamiselt tingitud ühe Hiiumaa liini teenindanud parvlaeva asendamisest väiksema Regulaga, et mitte drastiliselt vähendada ühendusvõimekust Saaremaaga.

"Hiiumaa vald on korduvalt toonitanud, et järgmisel nädalavahetusel, kui Hiiumaal toimuvad kohvikute päevad, tahaks nad Tiiut kindlasti tagasi saada. Aga nüüd ongi küsimus, kas seda võimaldatakse. Nädala sees on seda Hiiumaa kaubaveo nimel tehtud, aga nädalavahetustel on põhjendatud, et Saaremaale liigub rohkem inimesi ja seal on vaja vedada," ütles Hepner.