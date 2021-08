Uus nädal algab sajuga

Esmaspäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, hoovihma võib sadada vaid kohati. Enne keskööd puhub edela- ja lõunatuul 3 kuni 8, rannikul kuni 14 meetrit sekundis ning pärast keskööd tuul aegamisi nõrgeneb. Temperatuur toob 9 kuni 14, rannikul kohati kuni 18 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on kohati veel selgimisi, ent Lõuna-Eestis hakkab vihma sadama. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ning temperatuur jääb 13 kuni 16 kraadi juurde.

Päev tuleb enamasti pilvine, vaid Lääne-Eesti saartel on üksikuid selgimisi. Tihe vihmasajuala levib Lõuna-Eestist põhja-kirde suunas ja sadu on tugevam Pärnu-

Tallinna mõttelisest joonest ida pool. Kohati on ka äike võimalik. Tuul pöördub loodesse ja läände ning tugevneb pärastlõunal 5 kuni 11, puhanguti 14, Peipsi ääres ja Virumaa rannikul kuni 18 meetrini sekundis. Mandril on sooja 14 kuni 20 kraadi, saartel natuke rohkem.

Õhtu püsib lääne pool pilves selgimistega. Mujal sajab vihma ja Ida-Eestis võib sadu kohati tugev olla. Tuul puhub läänekaarest 4 kuni 10, iiliti kuni 16 meetrit sekundis. Sooja on 13 kuni 17 kraadi.

Hoovihmane tuleb ka teisipäev, sest pilvisus hõreneb alles pärastlõunal saartelt alates. Sellegipoolest tuleb ka nädala keskpaigas veel üksikuteks sadudeks valmis olla. Reedel on pilvi juba palju hõredamalt ning kohatiste sajuhoogude võimalus on väga väike. Temperatuur jääb päeval 20 kraadi ümbrusse.