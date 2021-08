Juulis tegi reisijate arv Tallinna lennujaamas pandeemiaaja rekordi

Juulis läbis Tallinna lennujaama üle 150 000 reisija. Pandeemiaajal on see rekord, aga koroonaeelsest ajast siiski kaks korda väiksem reisijate hulk.

Tallinnast viimasel ajal lennureisile läinud inimesed on märganud, et lennujaama vaiksetes koridorides keeb jälle elu.

Tallinna lennujaama kommertsjuhi Eero Pärgmäe sõnul on juulis läinud hästi. Peamiselt liiguvad Eesti reisijad, välisturiste on vähe.

"Tallinna lennujaamas on pilt tõepoolest viimase poolteise aasta jooksul praegu kõige parem. Nii suurt reisijate arvu, kui juulikuus, ei ole me väga ammu näinud," ütles Pärgmäe. Tema hinnangul on juulikuu reisijate arv üle 150 000. "Samas, kui me võrdleme 2019. aastaga, siis on reisijate arv ikkagi poole väiksem kui ta kunagi oli, nii et kasvuruumi on veel kõvasti!"

Pärgmäe tõdes, et praegu on põhiline reisija Eestist puhkusele suunduv inimene. "Kõige parema täituvusega ja kõige nõutumad ongi puhkusesihtkohad seal Vahemere ja lõuna suunas. Sisenevat turisti on ikkagi oluliselt vähem kui kaks aastat tagasi."

Reisimise reeglid on viimasel ajal Euroopas ühtlustunud, aga Eero Pärgmäe rõhutas, et reisile minnes tuleb kindlasti sihtriigi nõuded endale selgeks teha. Lennufirmad lähtuvad samuti riikide ettekirjutustest

"Lennufirmade ja lennujaamade nõuded on üsna sarnased. On üks põhinõue, et lennukis tuleb kanda maski. Riikide nõuded on jätkuvalt veidi erinevad ja need ka muutuvad sõltuvalt sellest, missugune viirusolukord riigis parasjagu on, nii et iga sihtkohariigi nõuded peaks enne reisi kindlasti üle vaatama. Näiteks, kui vanad lapsed tuleb testida ja mis vanuseni ei tule lapsi testida - sellised asjad tuleb enne selgeks teha," toonitas Pärgmäe.

Sügise kohta prognoose teha on keeruline. Pärgmäe hinnangul hakkab sügisel turg väga palju sõltuma ärireisija tagasitulekust.

"See on jätkuvalt väga suur küsimärk, sest ega me ju ei tea, kuidas järgmised viiruselained arenevad ning kui palju saab üldse sügisel konverentse nii Eestis kui mujal maailmas korraldada. Ma arvan, et puhkusereiside hooaeg kuni septembri lõpuni läheb väga hästi, aga oktoober-november on praegu veel küsimärgid," nentis Pärgmäe.