Endine kaitseväe juhataja Kõuts kandideerib valimistel Isamaa nimekirjas

"Tallinn on olnud sajandeid laeva- ja sadamaehituse keskus ja Eesti kaubalaevastiku baas. Lisaks on Tallinnal potentsiaal olla regiooni kõige atraktiivsem mereturismi sihtkoht. Selleks tuleb vaadata linna ja merd kui ühtset tervikut," selgitas Kõuts oma nägemust Tallinna arengust kohalikele valimistele vastu minnes.

Kõutsi hinnangul on tähtsal kohal sadamate ümber asuvad turismi- ja vaba aja veetmise võimalused ning väikesadamate võrgustikud. Selleks, et merendus õitseks, tuleb Kõutsi sõnul senisest enam panustada ka merendusega seotud infrastruktuur..

"Peame taastama ajaloolised sidemed linna ja mere vahel nii, nagu seda on teinud Helsingi, Stockholm, Kopenhaagen ja teised Euroopa mereriikide pealinnad. Kui vaadata Tallinna arengukava aastani 2035, siis puudub linnal visioon turismi, väikelaevanduse ja paadimajanduse elavdamiseks ning pealinna avamiseks merele."

Tarmo Kõuts on Eesti Merenduse Nõukoja üks loojatest. Nõukoja liikmete hulka kuuluvad merenduse eksperdid, kelle eesmärk on kujundada Eesti merenduspoliitikat ning seista selle eest, et Eesti merekultuur taaselustada.

Aastatel 1990–1993 oli Tarmo Kõuts Tallinna Merekooli ülem ja Eesti Merehariduskeskuse rektor, aastatel 1993-2000 piirivalveameti peadirektor ja aastatel 2000-2006 kaitseväe juhataja.