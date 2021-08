Olerex ostis kümne jaamaga Läti tanklaketi

Pärast Kool Latvija omandamist saab Olerexist ainus Baltimaade kütusefirma, kellel on tanklad kõigis kolmes Balti riigis, teatas ettevõte.

Tehingu hinda osapooled ei avaldanud. Ostu kommenteerinud Aqua Marina juhatuse liige Antti Moppel ütles, et Olerexi strateegiline eesmärk on saada Läti juhtivaks kütusefirmaks.

Kool Latvija on Läti suuruselt üheksas kütusemüüja, kellel on kümme teenindusjaama Riias, Riia lähiümbruses, Jelgavas ja Valmieras.

Aqua Marina on AS Olerex ja AS Olerex Terminal emaettevõte varade mahuga 200 miljonit eurot. Aqua Marina on asutatud 1990. aastal ja kuulub sada protsenti Eesti kapitalile.