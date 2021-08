Presidendi roosiaia vastuvõtul osalejatelt eeldatakse vaktsineeritust

Ehkki valitsus karmistas ürituste korraldamise piiranguid, ei muuda see 20. augustil toimuva traditsioonilise presidendi roosiaia vastuvõtu korraldust. Küll aga peavad saabujad tõendama oma nakkusohutust.

Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe kinnitas ERR-ile, et sündmus toimub ja lisas, et 30 aasta möödumine Eesti taasiseseisvumisest on väärikas sündmus, mida tuleb tähistada.

Küll aga anti osalejatele juba mitu nädalat tagasi saadetud kutses teada, et osalemiseks on vajalik koroonapassi olemasolu.

Linnamäe selgitas, et kutsututelt eeldatakse vaktsineerimist ning oodatakse ka enne sisenemist oma nakkusohutuse tõendamist. Kiirtesti tegemise võimalust kohapeal ei ole.

Ka sel aastal jääb kutsutute hulk Linnamäe sõnul samasse suurusjärku möödunud aastaga – 1500 ja 2000 inimese vahele.