Juulis reoveeseiret teinud terviseamet tulemusi ei avalda

Juuli algul teatas haridus- ja teadusministeerium, et viiruseleviku tõusu tõttu hoiab juulikuus viiruse sisaldusel reovees silma peal terviseamet ning augustis asuvad seda taas tegema Tartu Ülikooli teadlased.

Ehkki juuli keskel kinnitati terviseametist ERR-ile, et nende eksperdid on suutelised andma ülevaate, millistes piirkondades on täheldada koroonaviiruse osakeste kasvu reovees, siis nüüd sõnas terviseameti kommunikatsioonijuht Imre Kaas, et seda infot ametlikult välja ei anta, sest see tekitaks avalikkuses segadust.

Kaas selgitas, et majasiseseks kasutamiseks on küll andmed olemas, aga metoodikaerinevuste tõttu pole neid andmeid võimalik Tartu Ülikooli uuringutega võrrelda ja seetõttu ei avalda nad infot ka selle kohta, millised muutused on toimunud juulikuu jooksul reoveeseires.

Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professor Tanel Tenson avaldas lootust, et augustis jätkuvad Tartu Ülikoolilt tellitavad reoveeseireuuringud ning lubas, et juba selle nädala reedel on taas oodata uuringutulemusi.

Võrdlusmomendi puudumine juulikuiste uuringutega Tensoni sõnul nende tööd ei häiri ning teadlased saavad oma võrdlused teha juunikuistele andmetele tuginedes.

Ka haridus- ja teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna juhataja Tarmu Kurm kinnitas, et kokkulepe reovee seireuuringute jätkamiseks Tartu Ülikooliga alates augustist on jõus.