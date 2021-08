Soomerest on saamas ametlik presidendikandidaat

Nii Reformierakonna kui ka Keskerakonna esindajad kinnitasid, et kohtumisest jäi sümpaatne mulje ja Soomerest võib saada ametlik presidendikandidaat.

"Oli küsimusi välispoliitikast, põhiseaduslikust järelevalvest, kodanikuühiskonna ühendamisest või n-ö vaimsest majakast, mis rolli president kindlasti kannab. Ja läksime kohati ka detailsemaks. Kas või vaktsineerimise teema või COVID-i olukord või siis see, et kui me ühiskonnas näeme, justkui me lähtume hästi palju teadusest, aga inimesed paljudel juhtudel kipuvad justkui teaduse suhtes olema skeptilised, kas või vaktsineerimise teemal, et kas siis Tarmo Soomerel kui tugeval teadlasel ja teadlaste esindajal oleks ka imerohtu selleks, et me rohkem teadusesse usuks ja kuidas võib-olla neid muutusi ühiskonnas läbi viia ja polariseerumist vältida, et rohkem inimesi ühendada," rääkis Reformierakonna fraktsiooni juhtiv Mart Võrklaev.

Keskerakonna fraktsiooni esimees Jaanus Karilaid ütles, et kohtumine oli positiivne.

"Meile jättis Tarmo Soomere sümpaatse mulje ja usaldus meie vahel kasvas. Aga kas ka piisavalt, et me saaksime tagada 68 poolthäält? Me teame, et Keskerakonnal on parlamendis 25 häält, nii et me vaatame kogu võrrandit tervikuna. Me tõesti üritame leida erakondade ülest kandidaati. Täna võib nii palju öelda, et kui on olemas teiste erakondade hea tahe ja võimekus tulla, siis ma võin interpreteerida, et Keskerakonna taha see ei jää," ütles ta.

Keskerakonna fraktsiooni ja erakonna juhatuse liikmete kohtumine teaduste akadeemia presidendi Tarmo Soomerega "oli sisutihe ning Eesti Teaduste Akadeemia president näitas vastustes ja oma seisukohtade tutvustamisel üles kõrget professionaalsust", ütles Karilaid.

Keskerakond teatas esmaspäeval, et teeb järgmised otsused pärast teiste erakondade seisukoha ärakuulamist. "Silmas tuleb pidada ka seda, et Keskerakonna presidendikandidaadi kinnitab erakonna volikogu, mis koguneb alles siis, kui on suurenenud tõenäosus koguda presidendikandidaadile piisav laiapõhjaline toetus riigikogus 30. augustil," ütles Karilaid

Tarmo Soomere ise oli tagasihoidlik, öeldes "Aktuaalsele kaamerale", et tegemist oli tõsiste töövestlustega. Põhiline sõnum oli Soomerel fraktsioonidele järgmine: "Põhiline mõte on lihtne: Eesti presidendil on vähe võimu, aga suur mõju ja seda mõju tuleb rakendada väga vaoshoitult ja tagasihoidlikult Eesti riigi vajadusteks."

Soomere hinnangul oleks ta tänu teadlasekarjäärile tugev president. "Oskus erinevate ülesannete ja küsimuste puhul leida üles see kõige valusam koht ja püüda võimalike lahenduste või sammude välja pakkumisel kokku koguda ja arvestada selle kohta käivat maailma parimat teadust. See on see, mida teadlase karjäär on õpetanud," vastas Soomere küsimusele, mis oleks tema tugevus presidendina.

Sotsiaaldemokraadid kohtuvad Soomerega teisipäeval, Isamaa fraktsioon reedel. Soomere saamise ametlikuks presidendikandidaadiks otsustavad parlamendierakondade esindajad kolmapäeval. EKRE-l on oma presidendikandidaat Henn Põlluaas.

Soomere kui võimalikku presidendikandidaati tutvustas reedel teiste riigikogus esindatud erakondade juhtidele Keskerakonna esimees, riigikogu spiiker Jüri Ratas, kes palus neil Soomere suhtes oma seisukoha kujundada. Kolmapäeval kogunevad erakondade liidrid uuesti, et teemat arutada.