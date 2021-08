Teisipäeva õhtuks sajud harvenevad

Teisipäeva öö tuleb pilvelaamadega. Mitmel pool sajab hoovihma. Tuul puhub valdavalt läänekaarest 4 kuni 10, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 10 kuni 15, rannikul kuni 18 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilves selgimistega ilm. Mõnel pool on vihmahooge. Puhub läänekaare tuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 13 kuni 16 kraadi.

Hommikupoolik on pilvisem ja mitmel vihmahoogudega. Pärastlõunal saartelt alates pilvisus hõreneb ja sadu on vähem. Puhub läänekaare tuul 5 kuni 11, puhanguti kuni 15, rannikul kuni 17 meetrit sekundis, õhtul nõrgeneb. Õhusooja on 16 kuni 20 kraadi.

Õhtul pilved hõrenevad ja on vaid üksikuid sajuhooge. Lääne- ja loodetuul nõrgeneb 3 kuni 9 meetrini sekundis, rannikul on veel puhanguid 11, Soome lahe ääres kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 14 kuni 17 kraadi.

Kolmapäev ja neljapäev tulevad kõrgrõhuala mõjuväljas selgete ja jahedate öödega. Päeval aga kerkivad termomeetrinäidud 20 kraadini ja paar-kolm kraadi kõrgemalegi. Reede peab ka sajuta vastu, aga idatuul hakkab kõrgematel tuuridel puhuma. Märku annab lõuna poolt lähenev madalrõhkkond. Laupäevaks tuleb see Eesti külje alla ja selle sajust ilmselt pääsu pole.