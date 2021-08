Ida-Virumaa lapsed harjutavad Pärnumaa peredes eesti keelt

Ida-Virumaa lapsed on Pärnumaa peredes laagris, et eesti keelt praktiseerida. Nii mõnigi laps on kümne laagripäevaga õppinud rohkem kui ühe õppeaastaga koolis.

Projektis "Keeltesumin Pärnumaal" võtsid 26 eestikeelset peret oma koju 36 keeleõppijat Ida-Virumaalt. Viimane vahetus algas reedel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esmaspäeval valmistati Maarja-Magdaleena Gildis Eesti toitu. Aga kui lauas istuti ja juhendaja Ülle Niilisk palus meelde tuletada, mis toiduaineid kasutati, polnudki seda nii lihtne öelda. Laager ongi üks suur õppimine nii peredele kui ka lastele ja muljed on positiivsed.

"Ženja on Eestis alles vähe elanud, natuke üle aasta aja, aga tal on väga suur püüd ja tahtmine õppida eesti keelt. Ja tema vanemad panid ta keeltesumina programmi ja meie peresse ta sattus siis sedasi. Iga päev kirjutame uusi sõnu vihikusse ja üritame ikkagi rääkida ainult eesti keeles peres. Mõlemad õpime ja väga tore on," rääkis Kristel Teearu.

Zenja, kes elas varem Venemaal, loetles õpitud sõnu: "Kingad, kindad, jalas, jalga, peas, seljas, käes, püksid, teksapüksid, T-särk, särk."

"Meil on väga hästi läinud, Jaroslava on väga sõbralik, väga hooliv, ta väga huvitub eesti keelest, Eesti asjade," ütles Kai.

"Kihnu saar on väga ainulaadne saar, Kihnu naised kannavad körti. Mulle väga meeldib nii eesti keel kui ka Kihnu," rääkis Jaroslava.

"Üle pika aja on jälle integratsioonilaager Pärnusse tagasi jõudnud. Peredele makstakse erinevalt, oleneb projektist, 350-500 eurot on see summa," märkis Integratsiooni SA keeleõppe valdkonnajuht Jana Tondi.

"Meil on olnud lapsi, kes on öelnud, et see kümme päeva on neile andnud rohkem kui viimane kooliaasta," sõnas "Keeltesumin Pärnumaal" eestvedaja Marina Kopajev.