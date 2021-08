Ukrainas kadus valgevenelasi toetava organisatsiooni juht

Kiievis on kadunud Ukrainasse saabunud valgevenelasi toetava vabaühenduse juht Vitali Šišov, teatas teisipäeval teiste seas Briti rahvusringhääling BBC.

Šišov kadus hommikujooksu ajal.

Organisatsiooni andmetel on politsei uurinud piirkonda, kus Šišov tavaliselt jookseb, kuid mingeid jälgi temast ei avastatud.

Valgevene ajakirjaniku Tadeusz Giczani sõnul on Šišovi sõbrad Twitteris kirjutanud, et meest jälgiti viimasel ajal. Ajakirjaniku andmetel on Ukraina piirivalvet teavitatud Šišovi kadumisest.

Šišovi juhitud organisatsioon osutab muuhulgas abi Valgevene migrantidele majutuse ja töö leidmisel.

Paljud valgevenelased on riigist põgenenud pärast seda, kui riigi autoritaarse liidri Aleksandr Lukašenko režiim alustas eelmisel aastal pärast presidendivalimiste võltsimist vallandunud protestides osalejate vastu vägivalla kasutamist. Lisaks Ukrainale on hulgaliselt valgevenelasi siirdunud Poola ja Leedusse.