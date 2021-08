Neljapäeval kell 14 saates "Otse uudistemajast" Tarmo Soomere

Teaduste akadeemia president Tarmo Soomere on ootamatult poliitika laineharjal ja ütleb enda kohta, et ta on kandidaat ruudus – Vabariigi Presidendi kandidaadi kandidaat, kelle tõstis sellele kohale riigikogu esimees ja Keskerakonna juht Jüri Ratas.

Akadeemik Soomere kohtub sel nädalal parlamendi nelja fraktsiooniga, et nood saaksid otsustada, kas toetada teda 30. augustil riigipea valimistel või läheb kõik algruudule tagasi. Küsimused, millele ta vastama peab, on seinast seina. Mida Tarmo Soomere mõtleb Eesti elust ja maailmast meie ümber, seda ajakirjanik Toomas Sildam parteide ringkäigu lõpetanud Soomerelt uuribki.

"Otse uudistemajast" algab ERR-i portaalis neljapäeval kell 14, saadet saab hiljem järelvaadata.