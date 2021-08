Otse kell 10: Soomere tutvustab sotsidele oma arusaamu presidendi rollist

Presidendikandidaadiks pürgiv Eesti Teaduste Akadeemia president Tarmo Soomere kohtub sel nädalal enamike parlamendierakondadega. Teisipäevane kohtumine sotsiaaldemokraatliku erakonnaga on avalik ning seda saab algusega kell 10 jälgida ERR-i portaalis.

Ülekande toodab sotsiaaldemokraatlik erakond.

Riigikogu esimees Jüri Ratas on pakkunud akadeemik Soomere välja võimaliku presidendikandidaadina. "Ehkki Soomere on tunnustatud teadlane, on tema seisukohad riigi- ja ühiskonnaelu teemadel nii sotsiaaldemokraatidele kui laiemale avalikkusele seni üsna tundmatud. Seepärast korraldame selle kohtumise avalikuna," ütles erakonna esimees Indrek Saar.

Saar avaldas lootust, et kohtumine annab esmase ülevaate Soomere tõekspidamistest seoses presidendi põhiseadusliku rolli ja ülesannetega ning avab ka laiemalt tema arusaamu ja väärtushinnanguid.

Esmaspäeval kohtusid Soomerega Reformierakonna ja Keskerakonna fraktsioon, neljapäeval on kavas Isamaa kohtumine Soomerega.