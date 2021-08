Kolmapäev on üksikute vihmahoogudega, tuul nõrgeneb

Kolmapäeval pilvisus hõreneb ning sajuhooge on üksikuid, ka tuul nõrgeneb.

Kolmapäeva öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm ning paiguti sajab hoovihma. Puhub läänekaare tuul 2 kuni 8, enne keskööd põhjarannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 7 kuni 14 kraadi vahemikku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub nõrk läänekaare tuul ja temperatuur tõuseb 13 kuni 17 kraadini.

Päeval pilvisus enamasti vaheldub ja kohatine hoovihm ei ole välistatud. Läänekaare tuul puhub 2 kuni 9 meetrit sekundis. Soojamaksimumiks kujuneb 21 kraadi.

Õhtuks taevas selgineb ja ilm on sajuta. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga ning sooja on 15 kuni 17 kraadi.

Neljapäev ja reede tulevad kõrgrõhuala toel küll pilverünkadega, aga sajuta. Üksnes reede õhtupoolikul võib Eesti lõunaserv pilvisemaks muutuda ning siis tugevneb ka ida- ja kirdetuul.

Laupäev tuleb enamasti pilvine ja vihmasadu laieneb üle maa. Ka on siis päevane temperatuur natuke jahedam.

Pühapäeva hommikul küll suuremad vihmapilved eemalduvad, kuid siin-seal on ikka hoovihma.