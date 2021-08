Ukraina politsei vahistas valitsushoones granaadiga ähvardanud mehe

"Ma ei lahku siit elusana, ma lähen kümneks aastaks vangi," ütles mees hoone sissepääsu juures seistes.

Mehel oli seljas triibuline T-särk ja jalas teksad. Käes oli tal valge ese, mis nägi välja nagu käsigranaat.

Siseministeeriumi allika andmeil oli tegemist põrutada saanud sapööri, vabatahtlike pataljoni Aidar veteraniga.

"Inimene sai põrutada. Ta oli Aidari sapöör. Alust arvata, et granaat ei ole ehtne, meil ei ole," ütles allikas.

Ukraina valitsusest öeldi agentuurile, et nad ei kommenteeri toimuvat, sellega tegeleb siseministeerium ja politsei ning et kabinetiistungi ettevalmistused kulgevad nagu tavaliselt.

Mehe nõudmiste kohta seni andmed puuduvad.

Irpini linnavolikogu saadik Anton Golovenko ütles, et tunneb meest.

"See on meie veteran. Kuid ma ei tea, mis olukord seal on. Võibolla ütlesid tal närvid üles. Ta on normaalne, adekvaatne sell. Ta on sõjainvaliid," kirjutas Golovenko.

Golovenko ei täpsustanud mehe nime.