Üha enam tootjaid on sunnitud toidukaupu lettidelt tagasi kutsuma

Toidukettide kassade ümbruses on näha teateid, mis kutsuvad tooteid tagastama. Põhjuseks on seekord liigne etüleenoksiidi sisaldus söögikraamis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Selle aine jääk toiduainetes on viimase aastaga pidevas tõusujoones, mille peale algatas Euroopa Komisjon mitu kriisikoosolekut. Tulemuseks otsustati, et kõik etüleenoksiidi sisaldavad tooted tuleb lettidelt eemaldada.

"Etüleenoksiid on selline ühend, mis on hästi reaktiivne selles mõttes, et hästi kergesti asub reaktsioonidesse. Ja etüleenoksiid tegelikult on kasutusel juba väga ammu ja etüleenoksiidi kasutatakse nii erinevates tööstusharudes kui ka sealhulgas toidutööstuses," selgitas toitumisteadlane Raivo Vokk.

Mikroobe hävitavate omaduste tõttu kasutatakse ainet nii meditsiinis kui ka toitude säilitamiseks. Vokk mainis, et toiduainete töötlemisel kasutatav aine kogus on enamasti siiski ohutu. Ohtlikuks muutub see pikaajalisel tarbimisel.

Poekettide omatoodetest on tagasi kutsutud nii Rimi, Coopi kui ka Maxima tooteid. Saastunud tooted on lettidelt eemaldatud ja kauplustele endile see kahjumit ei too. Juba ostetud tooteid saab kontrollida säilivuskuupäeva alusel.

"Meie veebilehel on kirjas tagasikutsumiste all need "parim enne" kuupäevad, mis tooteid see probleem puudutab ja selle "parim enne" kuupäeva järgi on võimalik kokku viia, kas on probleemne toode või on see toode, millega on kõik korras," rääkis Rimi kvaliteedijuht Algis Murumaa.

Kes avastab oma ostukorvist toote, millel esineb kahjulikku saastet, võib selle poodi tagastada ja saada raha tagasi. Juba söödud toidu osas muretsema ei peaks.