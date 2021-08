Ees on paar jahedat ööd, aga päikeselist päeva

Lähipäevil on ilm sajuta, laupäevaks saabuvad Eestisse tuule- ja vihmahood.

Neljapäeva öösel pilved hajuvad, tuul on tasane ja õhu jahtumiseks on tingimused soodsad. Varahommikuks langeb temperatuur sisemaal alla 10 piiri, madalaimad näidud aga 4-5 kraadini, rannikul jääb vahemikku 10 kuni 15 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilvi vähe ja ilm kuiv. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 13 kuni 17 kraadi.

Päeval on nii päikest kui ka arenevaid pilverünki, mis aga tõenäoliselt vihma anda ei suuda. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, pärastlõunal on pisut tuntavam ja võtab kindlama suuna kirdest. Õhutemperatuur tõuseb 18 kuni 22 kraadini.

Õhtuks taevas selgineb ja ilm on sajuta. Tuul on nõrk ja valdavalt kirdest. Õhutemperatuur on 16 kuni 19 kraadi.

Reede hoiab kõrgrõhuala ikka sajuta. Öö on jahe, päeval kerkib õhusoe juba kuni 24 kraadini. Aga tuul tõuseb, sest madalrõhkkond läheneb.

Laupäev tuleb tugeva idakaare tuule ja vihmahoogudega. Vesine pilvetekk jätab temperatuuri madalamaks. Pühapäevaks tuleb lõuna poolt sooja lisaks ja südasuvist 25-kraadist sooja jagub ka uue nädala alguseks. Sajuvööndid peaksid öösiti üle Eesti liikuma, päevad ka päikest näitama.