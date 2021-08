Lapsed ja noored saavad enne laagrit ja malevat teha tasuta koroonatesti

Terviseamet soovitab laagritesse ja malevatesse minevatel lastel ja noortel teha ohutuse tagamiseks enne laagrivahetust koroonatest. Proovi andmiseks tuleb broneerida aeg avaliku testimise punkti – täpsema info saab oma laagrikorraldajalt.

Laste puhul kogutakse soovi korral proovimaterjal kurguloputusvedelikust, kuid võib ka ninaneelust.

Proov tuleb anda mitte rohkem kui 72 tundi enne laagrisse minemist.

"Palume arvestada, et aja broneerimisel võivad olla järjekorrad ning analüüsitulemuse teadasaamiseni võib kuluda aega," ütles terviseameti nakkushaiguste osakonna juhataja Hanna Sepp. Ta lisas näiteks, et kui laager hakkab reedel, on soovitatav test teha kolmapäeval ning selleks võiks aja broneerida hiljemalt esmaspäeval.

Testimine on tasuta nii laagris osalevatele lastele kui ka õpetajatele ja kasvatajatele.

Laagrikorraldajatele saadab täpsema info haridus- ja teadusministeerium.