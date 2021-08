Soome võtab kasutusele koroonapassi ja hakkab noori vaktsineerima

Viimase 14 päeva haigestumus on Soomes praegu 135 ehk mõnevõrra madalam kui Eestis. Eelneva kahe nädalaga võrreldes on see siiski kahekordistunud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sisuliselt kõik uued nakatumised põhjustab koroonaviiruse delta tüvi. Omaette probleem on, et nakatumise allikas suudetakse välja selgitada vaid pooltel juhtudel.

"Kui me praegu midagi ette ei võta, on oht, et haiglaravi vajavate patsientide hulk hakkab tõusma. Lisaks kannatab koroonaväline tervishoid ning osa inimestest jääb ravimata," rääkis Uusimaa nakkushaiguskliiniku ülemarsti asetäitja Eeva Ruotsalainen.

Soome valitsuse vastus suve alguse positiivsed arengud ära rikkunud delta tüve levikule on taganemine kahest varem välja öeldud põhimõttest. Üks on koroonapassi siseriiklik kasutuselevõtt, mille peaminister Sanna Marin veel kevade lõpus välistas.

"Ma olen põhimõtteliselt selle poolt, aga on nii juriidilisi kui ka praktilisi küsimusi. Need tuleb enne lahendada. Koroonapass ei tohi mingil juhul piirata pääsu avalike ning muude elutähtsate teenuste juurde," ütles Marin.

Lisaks koroonapassile otsustas Soome valitsus neljapäeval, et järgmisel nädalal alustatakse 12-15-aastaste Soome elanike vaktsineerimist. Viirus levib praegu eelkõige vaktsineerimata noorte ja noorte täiskasvanute seas.

Hea uudis on aga see, et koroonaviiruse põhjustatud surmade arv ei tõuse viiruse levikust hoolimata.

"Olukord erineb kevadisest. Haigestumusnäitaja ei iseloomusta epideemia kulgu enam nii nagu varem," sõnas Soome terviseameti ülemarst Otto Helve.

Soomes on vähemalt ühe doosiga vaktsineeritud 66 protsenti kõigist elanikest. Üle 65-aastastest soomlastest on vaktsineerimiskuur lõpetatud vähemalt 80 protsendil.