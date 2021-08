Tänavune juuli oli maailma ilmavaatluse ajaloos üks palavamaid

Euroopa Liidu kliimamuutuse teenistuse Copernicuse andmeil olid sellest kuumemad vaid 2019. ja 2016. aasta juulid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Sama palav oli ka möödunud aasta juuli. Euroopas oli tegu palavuselt teise juuliga, veel palavam oli 2010. aasta juuli.

Teenistuse andmeil on palavuse üldist kasvu täheldatud juba seitse aastat järjest ning see on kliimamuutuse ilmne märk.

Juulis jätkusid juba juunis alguse saanud rekordilised kuumalained USA-s ja Kanadas. Hiina, Belgia ja Saksamaa kannatasid seevastu hoopis üleujutuste käes.