Reedel tugevneb tuul ja ilm läheb jälle tasapisi pilvisemaks

Reedel tõuseb tuul iiliti 15 meetrini sekundis ning taevas läheb pilvisemaks. Nädalavahetus on juba sajune.

Reede öö on enamasti selge ja kuiv ning paiguti võib tekkida udu. Puhub veel rahulik kirde- ja idatuul 2 kuni 8 meetrit sekundis ja öine õhutemperatuur jääb 5 ja 10 kraadi vahele, rannikul ulatub aga kuni 14 kraadini, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ka hommik tervitab enamasti selge taevaga ning tuul puhub idast ja kirdest 3 kuni 9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Sooja võib oodata 13 kuni 16 kraadi.

Päeval pilvisus vaikselt tiheneb, kuid on enamasti vahelduv ja peamiselt sajuta. Ida- ja kirdetuul tugevneb, puhudes 5 kuni 11, puhangutega 15 meetrit sekundis ja päevamaksimumid ulatuvad 24 kraadini.

Õhtu tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega, kuid Eesti lõunapiiri lähistel on pilvisem, aga samuti enamasti veel sajuta. Puhub kirdetuul 5 kuni 10, iiliti 15 meetrit sekundis ja õhutemperatuur on 17 kuni 20 kraadi.

Laupäeval jõuab pöörise kese Eestile väga lähedale ning toob juba öösel tugevama saju, mis pärastlõunaks annab järele. Pühapäeval on oodata peamiselt hoovihma ja seda just mandril. Ka esmaspäeval sajab kohati hoovihma, kuid teisipäeval on saju tõenäosus väiksem. Öised keskmised püsivad enam-vähem sarnased, aga päeval läheb natukene soojemaks.