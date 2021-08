Huvi vikatiga niitmise õppimise vastu kasvab iga aastaga

Kunagisest rasket maatööst ehk vikatiga niitmisest on saamas elitaarne oskus, mida valdavad vähesed. Huvi selle selgeks saamise vastu aga kasvab aasta-aastalt ja niitmise õppepäevad osalejate vähesuse üle kurta ei saa.

Väljasuremist omaaegne tööviis ei ähvarda, kuna vikatiga niitmise huvilisi tuleb tasapisi juurde, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Neljapäeval kogunes Tallinna botaanikaaias toimunud õppepäevale nii palju rahvast, et korraldatajatel tekkis mure, kas vikateid ikka kõigile jagub. Oli nii päris algajaid kui ka kogenud vikatimehi, kes võtsid kaasa oma tööriista.

"Praegu paistab, et huvi on kasvav, selline pisike vikatirenessanss hõõgub. Eks näis, kuidas järgmised aastad, loodetavasti läheb järjest populaarsemaks," rääkis vikatientusiast Priit Kukk.

Kui vanemad inimesed niidavad vikatiga lapsepõlvenostalgiast, siis noorte niitjate jaoks on Kuke sõnul oluline keskkonnahoidlik mõttelaad. Kui vanemal põlvkonnal on niitmine selge, siis noorte seas see oskus enam väga levinud pole.

"Kui huvi on ja pealehakkmist, siis ega kohe une pealt ei tule see oskus, aga veidi visadust ja küll tuleb," ütles Kukk.

Koos vanaemaga õppepäeval käinud Andres on maakodus saanud vikatiga niitmist proovida, aga päris tööle vanaema teda veel usaldanud ei ole.

"Meil on maakodu ja seal on sellist tööd vaja teha. /.../ Mina ise oskan natukene niita, aga alati on hea, kui keegi veel õpetab ja räägib, seda kuulatakse paremini," ütles Maie.

Andrese hinnangul tundub kõige keerulisem vikati luiskamine. "Kuna õige nurga all tuleb ka ju teha seda. Algul ma ei teadnud, ma mõtlesin, kuidas seda teha. Ja kuidas selle vikatiga üldse niita, kuidas seda liigutada. Kui ma ise proovisin, siis ma tegin kogu aeg kaarega seda ja siis ma sain teada, et tuleb lihtsalt sisse lüüa, rohu sisse," rääkis ta.

Kui omal käel proovides lõi Andres pidevalt vikati mättasse, siis nüüd rõõmustas poiss, et seda enam ei juhtu.

Oma kraavivikatiga õppepäeval käinud Katrini soov oli niitmine korralikult selgeks saada, et hakata seda kasutama murutraktori ja trimmeri asemel.

"Murutraktor tahab bensiini, haiseb, maksab palju ja kohe kui majja tuli, läks katki ka. Selles mõttes tahaks kestlikumaid ja kindlamaid vahendeid," ütles ta.

Priit Kuke sõnul tehakse vikateid veel Itaalias ja Austrias ja korralik vikat koos lüsiga maksab veidi alla 200 euro.