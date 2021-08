Ülikoolid pole õppetöö turvalise korraldamise osas selgusele jõudnud

Nii Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool kui ka Tartu Ülikool plaanivad tuleval õppeaastal võimalikult palju viibida kontaktõppes ning soovitavad õppejõududel ja tudengitel end vaktsineerida.

"Mida võin kindlalt öelda, on see, et õppetöö algab. Kuidas täpselt, see veel hetkel selge ei pole ja ootame pingsalt kohtumist haridus- ja teadusministeeriumiga ja tahame ka nõu pidada teiste ülikoolidega, panna paika siis parimad võimalikud viisid, kuidas õppetöö alata saaks nii, et tagatud oleks hea õpikeskkond ja turvaline õpikeskkond nii õppejõududele kui üliõpilastele," rääkis Tallinna Ülikooli õppevaldkonna juht Helen Joost.

Eelkõige plaanivad koolid kontaktõpet just praktilistel erialadel ning selleks otsitakse erinevaid võimalusi.

"Me väga tahaks säilitada lähiõpet nendel erialadel ja nendes ainetes, kus ei ole võimalik distantsilt õpiväljundeid omandada, eelkõige laboritööd, ka praktilised erialad, näiteks koreograafia, kehakultuur ja nii edasi," sõnas Joost.

Tartu Ülikooli arendusprorektor Erik Puura sõnul on koolid alati lahendusi leidnud. "Näiteks koondanud praktilist õpet teatud perioodidele. Seal on võimalik korraldada ka testimist ja ruumides hajutamine, ruumides ventilatsiooni jälgimine. Siin on väga mitmeid meetodeid tegelikult, nii et kindlasti püüame leida lahendusi," ütles Puura.

Selge pole ka see, kas ülikoolid hakkavad kontrollima koroonatõendeid ning kuidas toimub õppetöö neil, kes vaktsineeritud pole.

"See on võimalus, aga hetkel me tõesti nagu vaatame neid juhiseid, mida ministeerium annab ja arutame läbi. Meile on äärmiselt tähtis see, et kontaktõppe teatud mahus ikkagi toimiks ja lisaks muidugi õppimisele, me peame arvestama ka sellega, et ülikool on ju suur selline sotsiaalne võrgustik üliõpilastele. Ülikooliaastad on ju parimad aastad üliõpilastele," sõnas TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll.

Puura sõnul proovib ülikool tagada, et ka vaktsineerimata üliõpilased saaksid õppetöös osaleda. "Mida see täpselt tähendab, see on veel otsustusjärgus. Kuivõrd see tähendab testimist kui sageli, kuivõrd see tähendab võimalikku maskide kandmist, need küsimused on otsustamata ja nende arutelu toimub lähima paari nädala jooksul," rääkis Puura.