Haapsalus ja Noarootsis peeti ühist merepäeva

Haapsalu Tagalahe mõlemal kaldal peetud merepäeva üheks tõmbenumbriks oli Haapsalus Grand Holm Marina sadamast Noarootsi poolsaarele kulgenud enam kui kahe kilomeetri pikkune avaveeujumine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nii Haapsalus kui Österbi sadamas peeti lisaks laata ja kontserte. Õhtu lõpetab kell 10 mõlemal pool lahte algav ilutulestik. Rannarootsi muuseumi direktori Ülo Kalmu sõnul on ajalooliselt olnud Haapsalu ja Noarootsi vahel tihedad kontaktid.

"Side oli ju majanduslikult kõige olulisem, mis oli tänu Haapsalu-Österby laevaliinile, mis Noarootsi talupidajad tõi alati hommikul varakult siia Haapsalu turule oma talutooteid müüma ja õhtul jälle koju tagasi. Selline laevaliiklus hoidis ühendust igapäevaselt," rääkis Kalm.

Avaveeujumise korraldaja Kristiina Arusoo sõnul olid olud ujumiseks veidi keerulised, kuid see takistuseks ei osutunud. "Alla kahekümne kraadi tõesti, ligi 18,5-19 kraadi on vesi ja tuul paremalt hakkab meid lükkama vasakule ja eks ta tekitab ikka väikse terava laine ka, aga ma usun, et enamikule nendele ujujatele, võiks öelda kõigile, 41 ujujat on starti minemas, on see fun ja lõbu," rääkis ta.