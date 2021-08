Pühapäev tuleb sajune

Öö vastu pühapäeva on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma ja on äikeseoht, paiguti tekib udu. Tuul puhub lõunakaarest 3-8, Lääne-Eesti saartel ulatub edelatuul puhanguti 13 meetrit sekundis. Temperatuur jääb 12 kuni 17 kraadi juurde.

Pühapäeva hommik tuleb samamoodi pilves selgimistega, küll aga kohati hoovihmane ja udune. Puhub edela- ja lõunatuul 3-8, rannikul puhanguti 11 meetrit sekundis. Temperatuur oluliselt ei tõuse ja jääb 14 kuni 17 kraadi juurde.

Ka päeval on päikest, vahelduvaid pilvi ja kohatist hoovihma. Lõunakaare tuul valitseb 3-9 meetrit sekundis ja kõige soojem on Lõuna-Eestis 24 kraadiga.

Õhtul tiheneb pilvisus uuesti ja seda Lääne-Eestist alates. Ka vihmasadu levib saartelt mandrile. Tuul pöördub idakaarde ja tugevneb Liivi lahe piirkonnas puhanguti 13 meetrit sekundis. Sooja tuleb 17 kuni 22 kraadi.

Uus nädal on üsna ühenäoline. Esmaspäeva pärastlõunal on vihmahooge taas laialdasemalt ja need püsivad siin kogu teisipäeva. Kolmapäeva esimeses pooles on päikest natuke rohkem, aga pärastlõunal saju tõenäosus uuesti suureneb. Neljapäev on mitmel pool vihmane. Ööd on jahedavõitu, päeval püsib keskmine temperatuur veel 20 kraadi ümber.