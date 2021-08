Kõrgetasemeline Pühalepa muusikafestival toimus juba kümnendat korda

Pühalepa muusikafestival tähistas sel nädalavahetusel juba oma kümnendat sünnipäeva. Hiiumaal kõrgetasemelist muusikafestivali korraldama on selle eestvedajaid innustanud perekondlik side saarega.

Tänavusel festivalil Kärdla kirikus antud kontserdiga tegi Hiiumaa kammerorkester dirigent Endrik Üksvärava juhatamisel kummarduse helilooja Erkki-Sven Tüürile ja varalahkunud Alo Mattiisenile, kes saanuks tänavu 60-aastaseks.

Pühalepa muusikafestival on alati pühendatud ka eestvedajate hiidlasest sugulasele Gustav Liidile, kes kaotas oma elu saksa okupatsiooni ajal.

"Gustav Liit, minu vanavanaisa, oli väga musikaalne. Ta mängis mitut erinevat pilli, oli õppinud orelimängu Rudolf Tobiase isa juures, samuti tegi ise väga paljusid pille, tegi laulukoori, pillimängukoori ja mängis terve oma elu Pühalepa kirikus orelit," rääkis Kerema kultuurikoja liige Kristel Üksvärav.

Festivali kunstiline juht Endrik Üksvärav ütles, et festivali alustalad on jäänud kümne aasta jooksul samaks.

"Algusest peale oli soov korraldada Hiiumaal kõrgetasemelist klassikalise muusika festivali, mis ei ole ainult Hiiumaa festival, vaid maailma mastaabis, et siia tuldaks kuulama ka välisriikidest. Teiseks, et Erkki-Sven Tüüri looming ja eriti tema orkestrilooming kõlaks tema kodusaarel. Kolmandaks, et toetada Hiiumaa vanimat kirikut, Pühalepa kirikut, ja seal sees olevat orelit," lausus Endrik Üksvärav.

Pühalepa muusikafestival tegi tänavu juunis peetud festivali eelkontserdiga Hiiumaa kultuuriloos ajalugu, sest esmakordselt toodi siis saarele esinema Eesti riiklik sümfooniaorkester.