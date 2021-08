Noorte kunstipolitsei maalib halli Lasnamäed huvitavamaks

Lasnamäel sai noorte kunstipolitsei algatusel uue kujunduse mitu soditud elektrikilpi, alajaama ja Priisle pargi lava. Noored tänavakunstnikud loodavad, et muidu hallides toonides linnaosas jäävad värvid inimestele silma ja teevad tuju rõõmsamaks.

Soditud seinu on terve Tallinn täis, Lasnamäel püüti neist sel suvel lahti saada kunstipolitsei abil. Kuigi kooskõlastused olid noortel tänavakunstnikel olemas, tuli neil ikkagi tegemist teha politseiga, sest mitte kõik möödujad ei saanud toimuvast aru.

"Mõned tänasid, mõned arvasid, et huligaanitsen, isegi politsei kutsuti, aga kõik läks hästi, sest me selgitasime, mida me teeme. Kõik reageerivad erinevalt," rääkis tänavakunstnik Anastasia Issajeva.

Soditud alajaamadele, elektrikilpidele uue näo andmiseks olid noortel vabad käed. Näiteks kohaliku spordihoone aiale otsustas Vladimir Bereznoi joonistada Lasnamäe sümbolid, nagu Laagna tee, paneelmajad, aga ka T1 vaateratta.

"Kõige tähtsam sümbol on Laagna tee. Lasnamäe poleks see, mis ta on, ilma Laagna teeta," ütles Bereznoi.

Kel silma ja korralikud teadmised popkultuurist, leiab sealt ka viiteid multifilmidele "Ämblikmees" ja "Seikluse aeg", aga ka videomängule "Meie keskel". Noorte kunstipolitsei tegevus jätkub suve lõpuni, sest soditud pindu Lasnamäel jagub. Paarile kohale on noored kunstnikud ka silma peale pannud, aga enne aerosoolvärvidega möllama ei hakata, kui asi on ametlik.

"Seda pidi kooskõlastama päris paljude institutsioonidega. Aga samas, kui inimesed näevad, et noored tahavad ennast väljendada, et on selline põnev loominguline projekt, siis nad on valmis vastu tulema," lausus ArtPolice projekti koordinaator Maria Kozlovskaya.

"On hea, kui on rohkem selliseid joonistusi, sest ainult hallides toonides keskkond pole ka hea. Elu on märksa parem, kui lisada värve," ütles Issajeva.

Noorte sõnul on igal nende graffitil autorite signatuur, ja hea toon on, et teise töid üle ei sodita.

"Loodame, et jäävad püsima vähemalt viis kuud, aga miks mitte aasta," ütles Bereznoi.