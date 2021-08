Läti majandus pööras esimest korda koroonakriisi ajal kasvule

Läti majandus pööras pärast kriisiaegset langust teises kvartalis taas tõusule. Läti ettevõtjad leiavad, et valitsus on koroonapiirangutega kohati liiale läinud ja loodavad, et on selleks sügiseks paremini valmistunud ning piirangud tulevad nutikamad.

Riia vanalinna servas meelitab turiste punane buss. Bussijuht tunneb praegu rõõmu iga külalise üle. Kõrvalasuvasse turismiinfokeskusesse astub päeva jooksul sisse sadakond inimest ja miski ei meenuta mõne aasta tagust rahvast täis suvist Riiat.

"Praegu ei ole eriti palju turiste. Me tunneme seda siin infokeskuses samuti. Me ootame neid!" ütles Riia turismiinfopunkti töötaja Edgars Belavskis.

Iga päevaga turistide hulk aga kasvab, rääkis Belavskis. Olukorra paranemist tunneb oma äris ka Läti käsitööd müüv Anita. "Praegu läheb juba üsna hästi. Mõned kuud tagasi oli olukord palju raskem. Nüüd on inimesed jälle hakanud liikuma," lausus ta.

Riia südames jalutades näeb samas hulgaliselt kinnipandud ärisid ja baare, mis ei ole suutnud vaatamata valitsuse abipakettidele vastu pidada. Kõrvitsad kõrtsipõrandal viitavad viimastele pidudele halloweeni ajal. Jätkuvalt avatud kauplused peavad arvestama täituvuspiirangutega, nii mahub näiteks väiksemasse poodi korraga vaid kolm inimest.

Juba mõnda aega tuleb Lätis restorani või kohvikusse sisse minemiseks esitada koroonapass.

"See on täiesti naeruväärne. Igapäevaelus käid sa kaubanduskeskuses ja kohtud seal inimestega ning on veel palju kohti, kuhu saab minna ilma tervisetõendita ja saada nakkus. Siin istumiseks, kus meil on alla 50 koha, on rumal küsida koroonapassi ja mitte inimesi sisse lasta," ütles restoranis töötav Arturs.

Läti riik on rakendanud Eestist oluliselt ulatuslikumalt piiranguid, milles ettevõtjad näevad nii head kui ka halba.

"Meil ei ole olnud nii dramaatilisi nakatumise tippe nagu Eestis ja Leedus. Samal ajal on piirangutel seos majandusega ja mitte kõigil juhtudel ei ole meie majandusorganisatsioonina olnud õnnelikud oma valitsuse otsuste üle," lausus Läti kaubandus-tööstuskoja juhatuse liige Janis Lielpeteris.

Eelkõige kritiseerivad ettevõtjad vahepealseid laussulgemisi kaubanduses. Selleks sügiseks on Läti hoolega valmistunud.

"Me loodame, et piirangud majandusele tulevad nutikamad ehk et ettevõtlust ei piirataks pelgalt ettevaatusabinõuna," nentis Lielpeteris.

Läti jõudis teises kvartalis esimest korda kriisi jooksul majanduskasvuni, see ületas 10 protsenti.