Esmaspäev tuleb soe, kohati sajab vihma

Ööl vastu esmaspäeva on on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab vihma, kohati on äikest ja sadu tugev. Paiguti tekib ka udu. Tuul pöördub järk-järgult idakaarest edelasse ja läände, puhudes 4 kuni 9, puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Sooja on 12 kuni 17 kraadi.

Esmaspäeva hommikul on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma ja on udu. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 15 kuni 18 kraadi.

Päeval ja õhtul on ikka muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, õhtupoolikul vihmahood sagenevad. Puhub valdavalt edela -ja läänetuul 3 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 18 kuni 23 kraadi, õhtul paar kraadi vähem.

Teisipäevast reedeni on ilm üsna ühesugune – vahepeal sajab ja siis paistab päike ja siis jälle sajab. Aga ilm on soe ja mõõduka tuulega.