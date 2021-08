Rwanda ja Mosambiigi väed hõivasid džihadistide kantsi Mocimboa da Praia

Rwanda väed, kes saadeti juulis toetama Mosambiiki võitluses islamiäärmuslastega riigi põhjaosas, teatasid, et saavutasid kontrolli riigi põhjaosas asuva võtmetähtsusega sadamalinna Mocimboa da Praia üle.

"Rwanda ja Mosambiigi võitlejad vallutasid Mocimboa da Praia sadamalinna, mis oli üle kahe aasta mässuliste kantsiks," säutsus Rwanda kaitsevägi.

Vägede kõneisik Ronald Rwivanga kinnitas seda AFP-le, öeldes, "Jah, (Mocimboa da Praia) langes".

Mässulised tegid 2017. aasta oktoobris sadamalinnast esimesed rünnakud ning sestsaati oli Mocimboa da Praia Islamiliiduga (IS) seotud mässuliste rühmituse Al-Shabaab peakorteriks.

Mocimboa da Praia "oli mässuliste viimane kants ning võitluse esimene faas lõppes islamistide minemakihutamisega," ütles Rwivanga tekstisõnumis.

Rwanda saatis juulis Mosambiigi armee toetuseks 1000 sõdurit, et saada uuesti kontrolli alla riigi põhjaosas asuv Cabo Delgado provints, kus asub üks Aafrika suurimaid vedelgaasi maardlaid.

Rwanda armee teatas läinud nädalal esimestest edusammudest võitluses mässulistega, öeldes, et nad aitasid Mosambiigi armeel taastada kontrolli Awasse üle, mis on väike, aga strateegilise tähtsusega asum Mocimboa da Praia lähedal.

"Jätkame julgeolekuoperatsioonidega, et need piirkonnad täielikult terroristidest abastada ja lubada Mosambiigi ja Rwanda vägedel stabiliseerimisoperatsioonidega alustada, et inimesed saaksid lõpuks oma kodudesse naasta ja ettevõtted saaksid uksed avada," rääkis Rwivanga.

USA välisministeerium lisas reedel terroristide musta nimekirja viis Aafrika džihadistlike rühmituste juhti, lõigates ära nende ligipääsu mis tahes varadele ja rahaallikatele, mis neil Ühendriikides võivad olla.

Mosambiigi Islamiriigi haru komandör Bonomade Machude Omar pandi musta nimekirja märtsis Palma linnas Amarula hotelli vastu sooritatud rünnaku juhtimise pärast, teatas välisminister Antony Blinken avalduses.

Amarula hotellirünnakus tapeti vähemalt kümmekond inimest ning üle 8000 põhenes. Samuti on Omar vastutav teiste Mosambiigis ja Tansaanias toimunud rünnakute pärast, märkis Blinken.