Isamaa juhatus asub teisipäeval valima Tallinna linnapeakandidaati

ERR-i küsimusele, kas laual on veel kandidaate peale Urmas Reinsalu, vastas Isamaa Tallinna kesklinna osakonna juhatuse esimees Olle Koop: "Laual on kõik kandidaadid. Lugupeetud inimesi, kes sobiks linnapeakandidaadiks, on meil palju."

Koop väitis, et linnapeakandidaadi üle pole veel arutelusid toimunud.

"Kui juhatus jõuab konsensusele ja valib sobiva kandidaadi, lepime ka kokku, kus ja millal me teda esitleme," jättis Koop lahtiseks, millal kandidaadi nimi avalikult välja öeldakse.

Urmas Reinsalu ise ei soovinud võimalikku linnapeakandidaadiks saamist veel kommenteerida. Reinsalu kõrval on räägitud teise võimaliku kandidaadina ka Riina Solmanist.

Isamaa ja EKRE on ainsad suuremad erakonnad, kes pole oma linnapeakandidaati veel avalikustanud.

Kohaliku omavalitsuse volikogu valimised toimuvad 17. oktoobril 2021.