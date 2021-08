Teisipäev toob üksikuid sajuhooge

Teisipäeval on üksikud sajuhood võimalikud peamiselt Lääne-Eestis, ida pool on päikest enam.

Teisipäeva öösel pilved hõrenevad. Üksik hoog vihma tuleb veel enne südaööd ja taas varahommikul. Tuul puhub edelast ja lõunast 2 kuni 8, saarte rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on nii selget taevast kui ka pilvelaamu. Üksik vihmahoog on võimalik ja seda eelkõige saartel. Edela- ja läänetuul on sisemaal nõrk, rannikul pisut tugevam. Õhutemperatuur on 14 kuni 17 kraadi.

Päeva peale kujuneb pilverünki ja mõnes kohas sajab hoovihma, äike on ka võimalik. Tuul puhub edelast ja lõunast 2 kuni 8, saarte rannikul puhanguti 12 kuni 13 meetrit sekundis. Õhusooja 18 kuni 23 kraadi.

Õhtul on Lääne-Eestis pilvi, millest võib saartel ja läänerannikul hoog vihma tulla. Sisemaal on taevas selgem ja enamasti sajuta ilm. Puhub nõrk lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on 16 kuni 20 kraadi.

Kolmapäev ja neljapäev on niiskemad ja sagedaste sajuhoogudega. Reedeks saab kõrgem rõhuväli üürikeseks ülekaalu ja pärsib sajupilvede teket ja näitab enam päikest. Päevasoe tõuseb 22 kuni 24 kraadini.

Laupäevaks on uue madalrõhkkonna tulekut ja vihma oodata. Õhusoe tõmbub siis tagasi.