Teadusnõukoda kaalub septembrist maskikohustuse soovitamist

Ehkki nakatumiskordaja R on langenud, jätkab nakatumiste arv kasvu. Mida rohkem on aga nakatunuid, seda enam kasvab koormus haiglatele. Seetõttu kaalub teadusnõukoda, kas anda valitsusele soovitus kehtestada 1. septembrist siseruumides maskikohtustus.

Kui ülemöödunud nädalal oli nakatumiskordaja R 1,5-1,6 vahel, langedes eelmise nädala lõpuks 1,1-1,2 vahele, siis tegelikult jätkub nakatumiste hulk kasvamist, mis ühel hetkel hakkab mõju avaldama haiglavõrgule. Trend on haiglajuhtide jaoks murettekitav, mistõttu kaalub teadusnõukoda taas maskikohustuse kehtestamist kas 1. septembrist või olukorra eskaleerudes juba varem, teatas nõukoja liige Peep Talving ERR-ile.

Talving tõi esile, et viimase nädalaga on nakatunute hulk kasvanud 17 protsenti. Eelmisel nädalal tuvastati nakkus kokku 1441 inimesel, kahe nädalaga on neid lisandunud 2674.

"Kui arvestame R-i väikese populatsiooni pealt, näiteks tuhande inimese pealt versus 5000-6000 inimese pealt, siis loomulikult nakatub pidevalt rohkem, mida suurem on baas, ja see teeb meid murelikuks," selgitas Talving. "Kui vaatame haiglapatsientide arvu, siis see vaikselt kasvab."

Praegu on haiglates 63 koroonahaiget, ent prognoosi kohaselt võib neid 1. septembriks olla juba 200-250.

Samas tunnistas Talving, et Krista Fischeri töörühma koostatavaid prognoose, millest teadusnõukoda lähtub, on järjest keerulisem teha, sest neid mõjutavad paljud tegurid: kasvav vaktsineeritute hulk, teadlik distantsihoidmine, taksos ja ühistranspordis maski kasutamine.

"R-i prognoosi kalklueerimine ei ole väga täpne," tõdes Talving.

Koolid aga plaanitakse igal juhul avatuna hoida, selleks on plaanis kasutusele võtta aktiivne kiirtestimine.