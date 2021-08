Adavere ja Põltsamaa möödasõidu eskiislahendus on valmis

Transpordiameti hinnangul paraneb liiklusohutus tublisti, kui Tallinna-Tartu maantee transiitliiklus juhtida Adaverest ja Puhu ristist mööda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõik sõlmed on eritasandilised, samamoodi metsloomade ületused. See tuleb ikka ohutu maantee," ütles transpordiameti projekteerimise arendustalituse juht Janno Sammul.

Ohutum saab olema ka jalakäijatel, sest praegu tuleb Puhu risti bussipeatusse jõudmiseks ületada kiire liiklusega maantee, kus ülekäigurajad puuduvad. Ainus murekoht on see, et kui möödasõit valmis, tuleb kohalikel bussipeatusesse minekuks veelgi pikem tee ette võtta.

Kui Põltsamaal on vana ja uue bussipeatuse vahe umbes 300 meetrit, siis Adavere uuest möödasõidust asulani on vähemalt pool kilomeetrit.

"Kindlasti nad on kaugemad, aga praeguse eskiislahendusega nad on läinud ikkagi mugavamaks võrreldes sellega, mis oli aasta tagasi esmane lahendus. Ja sellega luuakse võimalused, et pääseks sinna jalgsi ehk siis kergliiklusteede kaudu. Ja luuakse ka parkimiskohad, et oleks võimalik sinna ka autoga pääseda," selgitas Põltsamaa valla majandusosakonna juhataja Mark Liivamägi.

Uue maanteelõigu kavandamisel on seis selline, et eelprojekt peab valmima järgmise aasta lõpuks.

"Hetkel käivad keskkonnauuringud, ulukiuuringud, et kindlaks määrata ulukite ülepääsud. Jätkub mürauuring. Keskkonnamõjude hindamise aruande avalikustamine tuleb 2022. aasta esimesel poolel. Hiljem on maade omandamine ja vastavalt siis eelarve võimalustele ka ehitamine," rääkis Sammul.

"Me oleme saanud parima võimaliku lahenduse hetkel. Hea lahendus oleks muidugi olnud, kui bussid sõidaksid läbi Põltsamaa linna, nad tuleksid ikkagi meie bussijaama, aga paraku hetkeolukord näitab, et see ei ole päris võimalik, ikkagi kommertsliinid soovivad bussipeatusi trassi äärde," ütles Liivamägi.

Põltsamaa ja Adavere möödasõit on plaanis valmis ehitada aastatel 2026-2029.