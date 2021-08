Lähipäevad toovad hoovihma ja äikest

Lähema paari päeva jooksul katavad Eestit vihmapilved ning on äikest.

Kolmapäeva öösel võib vaid mõni üksik väike pilverünk veel üürikese vihmahoo alla saata. Tekib udulaamasid. Tuul on nõrk ja lõunakaarest. Õhutemperatuur on 9 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on pilvi vähe, vaid Liivi lahe ääres ja Eesti lõunapiiril võib hoog vihma tulla. Lõunakaare tuul on ikka nõrk. Õhutemperatuur on 15 kuni 18 kraadi.

Päeva jooksul kattub taevas tihedamate pilvedega, neist tuleb vihmahooge, on äikeseoht. Äärmisse idaserva laienevad sajupilved vastu õhtut. Tuul on nõrk. Õhusooja on 18 kuni 23 kraadi.

Õhtu on mitmel pool hoovihma ja kohati ka äikesega. Tuul on tasane. Õhutemperatuur on 15 kuni 18 kraadi.

Neljapäev tuleb hoovihma ja äikesega. Päeva peale Lääne-Eestis siiski pilved hõrenevad ja ilm paraneb.

Reedel saab üürikeseks pisut mõjusamaks kõrgrõhuhari ja suurem osa Eestist saab sajuta läbi. Öised madalaimad temperatuurid on 10 kraadi ümber, päevasooja on sajupilvede all 17-18, kuivematel tundidel paar kraadi üle 20. Reede pakub kuni 24-kraadist sooja.

Nädalavahetuseks toob madalrõhkkond sajupilved ja tõmbab termomeetrinäidud madalamale.