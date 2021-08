Adlas: koroona pole praegu kiirabile lisatööd andnud

"Kiirabi eelkõige puutub kokku nende nakatunutega, kellel on sedavõrd rasked haigusnähud, et nad vajavad haiglaravi või kodus seisundi parandamist. Ja kui meil teise laine tipus oli selliseid haigeid kõige raskematel päevadel 100 või rohkem, siis praegusel ajal on see number keskmisel seitse või kaheksa," rääkis Adlas ERR-ile.

Adlas rääkis, et ööpäevas on kiirabil 250 kuni 300 väljakutset.

"See Covidi osakaal väga meie tööd ei mõjuta," ütles ta.

Samas tõdes ta, et delta tüve tõus toob kaasa selle, et isikukaitsevahendite vajadus suureneb.