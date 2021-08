Lätis võib erru minna 33 vaktsineerimisvastast sõjaväelast

Läti väe ülemjuhataja kindralleitnant Leonids Kalninš ütles, et Läti väes teenib umbes 7000 sõjaväelast ja COVID-19 vastu vaktsineerimine kulges väga tõhusalt. Praeguseks on 97 protsenti Läti sõjaväelastest vaktsineerimisega lõpule jõudnud, kolm protsenti on COVID-19 aga läbi põdenud või neil on meditsiiniline põhjendus vaktsineerimisest hoiduda.

Nende kolme protsendi seas on ka 33 vaktsineerimisest keeldunut. Nende suhtes algatati distsiplinaarmenetlus ja nõutakse käsu täitmata jätmise põhjendamist. Kui põhjus ei ole seadusepärane, järgneb ülemjuhataja käskkiri nende erru saatmiseks.

"Mõned neist 33 sõjaväelasest kavatses nagunii erru minna. Algas distsiplinaarprotseduur, arvan, et mõni, nähes errusaatmise käskkirja, mõtleb kindlasti ümber. Seda on varemgi juhtunud," ütles Kalninš.

Vaktsineerimisvastased Läti sõjaväelased said käsu 1. augustiks otsustada, kas lasta end vaktsineerida või lahkuda teenistusest.