Tervseamet ja mupo tegid Tallinna ühistranspordis maskireidi

Maskikontrolli alustati hommikul kahes kohas, et näha, kuidas inimesed kohustuse omaks on võtnud. Terviseameti põhja regionaalosakonna juhataja Margit Kallase sõnul on olukord üsna ilus ning enamikul sõitjatest on mask ees.

"Võin küll vist öelda, et täna hommikul on kuskil kümmekond inimest, kes on meie käest maski palunud, kuna nad on selle unustanud. Ja üldjoontes on ka mitmetel inimestel mask siiski olnud ka kotis ja kohe selle kiiresti välja võtnud," iseloomustas Kallas olukorda.

Inimeste arvamus maskikontrolli vajalikkusest on erinev. Kui mõned küsitletutest pidas seda ühiskonna avatuna hoidmise ja haigestumisriski maandamise seisukohast oluliseks, siis leidus ka neid, kes leidsid, et kes kannavad, kannavad maski niikuinii ning need, kes ei kanna, ei hakkagi kandma.

Trahvi terviseamet inimestele ei tee. Kallase sõnul tuletatakse inimestele maskikohustust meelde ja vajadusel ka jagatakse maske.

"Inimesed on väga-väga viisakad olnud ja sellist pahatahtlikkust ega ründavat käitumist ei ole olnud. Pigem on palutud vabandust ja siis ka maski küsitud. Inimesed on väga seadusekuulekad," kinnitas Margit Kallas.

Pistelised maskikontrollid nii ühistranspordis kui ka üritustel toimuvad üle Eesti vastavalt terviseameti võimalustele.