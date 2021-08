Neljapäev tuleb soe, ent sajune

Sajune ilm jätkub ka neljapäeval, selgemat taevast saab näha alles õhtupoole. Selle põhjuseks on madalrõhuvöönd.

Ees ootab muutliku pilvisusega öö, seega mitmel pool hoovihmast pääsu pole ja võimalik on ka äike. Lisaks tekib paiguti udu. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga, puhudes rannikul põhjakaarest kuni 8 m/s. Temperatuur jääb 12 kuni 16 kraadi juurde.

Hommik tuleb saartel hõredate pilvedega ja sajuta, mandril on pilvisem ja sajuhoogudega. Põhjakaare tuul puhub 2-8, Liivi lahel puhanguti 11 m/s. Soojakraade on 14 kuni 17.

Päeval on pilvisus taaskord muutlik. Paljudes kohtades sajab hoovihma ning võib olla äikest, pärastlõunal loode poolt alates pilved järk-järgult hõrenevad ja sajuvõimalus väheneb. Valdavalt valitseb loode- ja läänetuul, puhudes 3-8, pärastlõunal rannikul iiliti 12 m/s. Temperatuur tõuseb kõige rohkem 23 kraadini, ent sajupilvede all on pisut jahedam.

Õhtuks taevas üldiselt selgineb, pilvi on hõredalt ja väike sajuvõimalus on vaid Eesti lõunaservas. Loodetuul puhub mõõdukalt ja sooja on 17 kuni 19 kraadi.

Reedel liigub üle Eesti kõrgrõhuhari, mis annab sooja ja vaid paiguti hoovihmase ilma. Nädalavahetus üldiselt on siiski vihmane. Nii laupäeval kui pühapäeval on ka äikeseoht ning nädal lõppeb tugevamate sajuhoogudega just Lääne-Eestis.