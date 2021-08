Mustikasaak on tänavu nigel ja juurde neid ei kasva

Marjade ja seente kokkuostu ja hulgimüügiga tegeleva Põlvamaa ettevõtte Forber Group müügijuht Kristjan Pärnaste rääkis Maalehele, et metsamustikate õitsemise aeg on maikuust kuni juunikuuni ja metsasaaduste varumisel peavad nad ilma jälgima nagu põllumehed.

Kuumad ilmad juunikuus pidurdasid mustika kasvu oluliselt. Pärnaste lisab, et kui taim elab õitsemise aja üle, on kasvu lõppfaasis vaja kindlasti piisavalt niiskust, et mari suudaks taime küljes võimalikult suureks paisuda. Kuivuse tõttu on mustikaid sel aastal vähe ja juurde kasvamas neid loomulikult pole.

Sama olukord on ka Soomes - Soome saagi kohta nentis sealne rahvusringhääling Yle juba juuli keskel, et valitsev põud ja kuumus võivad hävitada mustikasaagi, mis tõotas kevadel tulla hea.