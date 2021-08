Valitsus eraldab lisaraha illegaalse immigratsiooni ennetamiseks

Jaani sõnas, et hetkel rändesurvet Eestile ei ole, aga probleem tuleb üha lähemale: "Rakendame politsei- ja piirivalveametis täiendavaid tegevusi, mis nõuab lisarahastust."

Jaani kinnitas, et Eestis lubab korrakaitseseadus politseil vajadusel kasutada piiril jõudu illegaalsete immigrantide tagasi surumisel. Samuti lubab seadus kaasata kaitseliitlasi, kuid nende puhul peab valitsus andma korralduse, et kasutada jõudu.

Lisarahastus toetab Jaani sõnul piltlikult öeldes 12 000 lisatöötundi, mida piirivalve saab riigi lõunapiiril rakendada.

Jaani lisas, et reedel kogunevad Balti riikide siseministrid, et arutada Baltimaades ette tulevate väljakutsete üle.

Jaani sõnas, et Eesti on valmis andma täiendavat abi nii lätlastele kui leedukatele, kuid praegu lätlased abi ei palunud ei ole.

Samuti eraldas valitsus lisaraha riigi infoliini 1247 infoliini toimimiseks. Infoliin on oluline vahend vaktsineerimise abistamisel. Jaani sõnul saab öelda, et 45 000 inimest on tänu sellele infoliinile saanud kätte oma vaktsiinidoosi.