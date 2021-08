Tartu kortermajas toimus gaasiplahvatus, üheksa inimest sai viga

Häirekeskus sai kell 13.44 teate, ühest korterist immitseb gaasilõhna. Kuna esialgse info järgi oli korteris joobes mees, kes ei avanud ust, reageerisid sündmusele lisaks päästjatele ka politseinikud ja meedikud.

Kohale saabunud päästjad asusid kontrollima olukorda, kui kell 13.56 toimus plahvatus, mille tõttu sai kannatada üheksa inimest.

Plahvatuses vigastada saanud kaks päästjat, kaks patrullpolitseinikku ning kiirabiautojuht viidi raskete vigastustega haiglasse. Korterist välja toodud mehe vigastused on samuti rasked ning ta viibib haiglaravil. Lisaks osutas kiirabi kohapeal esmaabi kolmele majaelanikule.

Tugeva plahvatuse tõttu purunesid Jaama tänava kortermajal ning ka naabertänava hoonetel aknad.

Korteris, kus plahvatus toimus, lokaliseeriti tulekahju kella 14.30-ks ning kella 16.09-ks sündmus päästjate poolt likvideeriti.

Lisaks tulekahju kustutamisele kontrollisid päästjad üle kõik plahvatuses kannatada saanud hooned, kus rohkem ohtu ei tuvastatud.

Pärna ja Raatuse tänavate vaheline lõik on jätkuvalt liiklusele suletud. Liiklejatel palutakse järgida politseinike korraldusi.

Kortermajade elanikele on Tartu linnavalitsuse poolt organiseeritud asendusmajutus Tartu kutsehariduskeskuse ühiselamus.

Juhtunu täpsemate asjaolude välja selgitamiseks alustati kriminaalmenetlust. "Seni kogutud andmetel on meil alust arvata, et plahvatus võis olla tahtlikult tekitatud, mistõttu uurime juhtunut plahvatuse tekitamise paragrahvi järgi. Praegu on aga kõige olulisem, et kõik õnnetuses viga saanud inimesed paraneksid ja soovin neile kiiret taastumist," sõnas Lõuna ringkonnaprokuratuuri juhtivprokurör Kairi Kaldoja.