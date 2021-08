Pirita rannas on jälle sinivetikad

Terviseamet võttis veeproovid kolmapäeval. Selgus, et proovide üldpildis leidus sinivetikat, kuid mitte massiliselt.

Terviseamet selgitas, et on võimalik, et vetikas hakkab veesambasse koonduma, aga ka võimalik, et on tuulte ja vihma mõjul juba hajumas

Pirita linnaosavanema Tõnis Liinati sõnul ei ole lähiajal mõistlik Pirital ujuma minna.

Inimene võib sinivetikate toksiinidest mürgistuse saada peamiselt sinivetikarikast vett juues. Koertel piisab mürgituse saamiseks karva lakkumisest pärast sinivetikaid sisaldavas vees ujumist.

Sinivetikamürgituse sümptomid sarnanevad gripi omadega: esineda võib naha ja silmade punetust, halba enesetunnet ja kõhulahtisust, palavikku, nohu ja köha, lihasevalu ning tasakaaluhäireid.

Neljapäeval kella 15 ajal mõõdeti Pirital veetemperatuuriks 17 kraadi, inimesi oli rannas poolesaja ümber. G4S rannavalve mastis lehvis kollane lipp.