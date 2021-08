Reede on peamiselt kuiv, vihmaseks läheb hilisõhtul

Reede on ilm üsna päikeseline ning mõnel pool on vaid üksikuid vihmasabinaid.

Reede öösel taevas selgineb ja vaid mõni üksik pilverünk võib veel üürikese sabina anda. Kohati tekib udu. Puhub läänekaare tuul 3 kuni 8, rannikul puhanguti kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 9 kuni 14, rannikul kuni 17 kraadi.

Hommikul on pilvi hõredalt ja ilm sajuta, aga laiguti püsivad udulaamad. Loode- ja läänetuule puhanguid on 10 kuni 11 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 15 kraadist sisemaal 17 kuni 19 kraadini rannikul.

Hommikupoolik on selgema taevaga. Päeva peale aitab aga päike maapinnalt niiskust üles tõsta ja pilverünki kasvatada ning neist tuleb mõnes kohas hoog vihma, äike pole ka välistatud. Sajuhood on lühiajalised. Tuul puhub läänekaarest 4 kuni 9, rannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Õhusooja 21 kuni 24, vaid rannikul paar kraadi vähem.

Õhtuks paksemad pilverüngad hajuvad. Mandril on vaid õhukest kõrget pilvevinet, saartel tõmbub taevas tasapisi hallimaks. Hilisõhtul võib ka vihm jõuda. Lääne- ja edelatuul on sisemaal mõõdukas, saarte rannikul on puhanguid 12 kuni 13 meetrit sekundis. Õhusooja on 18 kuni 19 kraadi.

Nädalavahetuse ja uue alguse ilma sisustab madalrõhkkond. Laupäev on veel 20 kraadi lähedase soojaga ja pärastlõunal peaks taevas ka veidi heledamaks tõmbuma ja sajuhood hõrenema. Pühapäev on tõenäoliselt sagedaste vihmahoogude ja äikesega ning üsna kõle.