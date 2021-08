Suurbritannias tapeti tulistamises kuus inimest

Devoni ja Cornwalli politsei kinnitas, et on mitmeid ohvreid, kuid ei täpsustanud koheselt arvu. Politsei informatsiooni kohaselt sai mitu inimest ühtlasi haavata. Politsei andmetel on olukord sündmuskohal kontrolli all.

Viimastel andmetel oli tapetute seas kolm naist.

Telekanal Sky News teatas, et juhtunuga seoses ei kahtlustata terrorismi ja tulistamises kahtlustav on surnud. Politseil ei ole rohkem kahtlusaluseid.

Politsei sai väljakutse Keyhami linnaosas aset leidnud tulistamisega seoses neljapäeval pärast kella kuut õhtul kohaliku aja järgi.

Rahvusringhäälinguga BBC rääkinud pealtnägija kirjeldusel nähti musta rõivastatud meest, kes oli relvastatud püssiga.

Plymouthis on umbes 260 000 elanikku.