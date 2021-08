Rõivas: Ossinovski ja Tsahknaga luurele ei läheks

Tol ajal Isamaa ja Res Publica liidu esimees olnud sotsiaalkaitseminister Margus Tsahkna ja sotside juht, tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski viisid 2016. aasta sügisel läbi võimupöörde, mille tulemusel avaldas riigikogu peaminister Taavi Rõivasele umbusaldust. Uus valitsus moodustati Keskerakonnaga ja peaministriks sai Jüri Ratas.

"Tegelikult selle taga oli ikkagi mitte nüüd kirg suitsetades mingeid kavalaid mõtteid mõelda, vaid see pigem oli ikkagi üsna kalkuleeritud arvestus ja lootus et kui on kogu aeg olnud valitsusjuhi partner Reformierakond, et kui nüüd Reformierakond jalust maha joosta ja vahetada see Keskerakonna vastu välja, et ehk siis neil endil - Isamaal ja sotsidel - läheb elu paremaks. No ei läinud," meenutas Rõivas.

Saatejuht Marko Reikop küsis Rõivaselt, kas ta saab pärast neid aastaid Tsahkna ja Ossinovskiga vabalt ja ilma teeskluseta, sõbralikult suhelda.

"Ma ei ole nendega väga palju suhtlema sattunud, aga seda, et nüüd ei saaks omavahel rääkida, kindlasti ei ole. Nendega luurele minna... Noh, pigem vast mitte. Eks see on ka asi, mida elu õpetab. Minu jaoks on see täiesti okei teadmine. Vähemasti nüüd ma tean, kellega mitte [luurele] minna," lausus Rõivas.