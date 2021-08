Majandus kasvab jõudsalt, aga riik kärbetest ei loobu

Seda on oluliselt vähem kui prognoositi. Peale selle on esimesel poolaastal majanduskasv olnud oodatust kiirem. Inflatsioon on üle viie protsendi. Riigi tulud on suurenenud, aga rahandusministri ülesandeid täitev justiitsminister Maris Lauri ütles Indrek Kiislerile antud intervjuus, et kevadised kärpeplaanid jäävad paika ja lisaeelarvet tegema ei hakata.