Leedu president andis sõjaväele erivolitused piiril tegutsemiseks

Leedu valitsus küsis täiendavate õiguste tagamist sõjaväele riigipealt neljapäeval. Nii tekib sõjaväel võimalus Valgevene piiri läheduses patrullida ja anda täitmisele kuuluvaid korraldusi ning kui neid ei täideta, siis ka inimesi jälitada ja vahistada.

Samuti saab sõjavägi õiguse peatada autosid ja neid läbi otsida, kasutades selleks vajadusel erivarustust.

Parlament võttis hiljuti vastu muudatused, mis võimaldavad sõjaväeüksusi eriolukorra puhul kasutada ja neile täiendavaid pädevusi anda, et vältida tõsist ohtu ühiskonnale.

Erivolitused kehtivad vaid piirialal ja migrandilaagrites eriolukorras.

Üle Valgevene-Leedu piiri on sel aastal tulnud üle 4100 migrandi.

Leedu on saanud 1500 varjupaigataotlust

Leedu migratsiooniamet on seni saanud üle piiri tulnud sisserändajatelt poolteist tuhat varjupaigataotlust, kõik läbi vaadatud taotlused on tagasi lükatud, ütles migratsiooniameti juht Evelina Gudzinskaite.

"Tänase päeva seisuga on migratsiooniametis varjupaigaprotseduuride menetluses poolteist tuhat Valgevenest saabunud seadusvastast rändlast. Langetatud on juba 200 äraütlevat otsust, ühtegi varjupaiga andmise otsust tehtud ei ole, "märkis Gudzinskaite pressikonverentsil.

"See tähendab, et kõik isikud, nendega tehakse praegu tööd, neid teavitatakse muudest võimalustest nagu ka võimalusest naasta vabatahtlikult kodumaale," ütles ameti juhataja.

Siseministri andmetel on umbes 14 migranti vabatahtlikult nõustunud koju naasma, 11 suhtes käivad muud protseduurid. Neljapäeval naasis koju esimene migrant.

"Protsessid algasid, see on algus, püüame, et seadusvastased migrandid naaseks oma kodumaale," rõhutas minister.

Lõuna-Leedu laagrist põgenes 32 migranti

Leedu lõunaosas Alytuse maakonna Verebiejai linnas põgenes migrantide laagriks tehtud endisest koolimajast 32 inimest, teatas reedel siseministeerium.

"Kaks neist leiti üles ja toodi kooli tagasi," ütles ministeeriumi pressiesindaja Mindaugas Bajarunas ja lisas, et otsingud jätkuvad.

Piirvalve saatis appi helikopteri.

Altyse maakonna politsei pressiesindaja rääkis, et korrakaitsjad kutsuti laagrisse appi migrante üle lugema, sest tundus, et mõned neist on puudu. Kui see tõeks osutus, alustati otsinguid.

Sel aastal on Valgevenest Leetu tulnud üle 4000 ebakorrapärase migrandi.