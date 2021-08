Nädalavahetus toob tugevad tuulepuhangud

Laupäeva öösel lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartelt laieneb vihmasadu mandrile. Lõuna ja edelatuulel on kiirust 3 kuni 8, saartel ja rannikul 13 kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 12 kuni 18 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on pilvine ja vihmane, Virumaal ja Peipsi ääres on sadu veel õige nõrk. Edela- ja lõunatuul ulatub puhanguti 12, saartel ja läänerannikul 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 15 kuni 17 kraadi.

Ennelõunal on pilvisem ja sajab vihma, on äikest. Pärastlõunal lääne poolt alates pilved ja sajuhood hõrenevad. Edela- ja lõunatuul ulatub puhanguti 13, rannikul 15 meetrini sekundis. Õhusooja on 17 kuni 22 kraadi.

Õhtuks on tihedam sadu läbi, mõnes kohas pudeneb vaid nõrka vihma. Edelatuul on tugev eelkõige saartel ja läänerannikul, ulatub puhanguti 15 meetrini sekundis, vastu Läänemerd on veel tugevam. Õhusooja on 17 kuni 18 kraadi.

Pühapäev tuleb hoovihma ja äikesega ja jahe. Väga tugev edelatuul lisab omalt poolt jahutust.

Esmaspäev ja teisipäev on pisut mahedamad. Mõlemad päevad algavad heledama taevaga, õhtupoolne aeg on ikka vihmapilvede päralt. Kolmapäev on uuesti jahedam ja ikka hoovihmadega.