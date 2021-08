Saksamaal meenutati 60 aasta möödumist Berliini müüri rajamisest

1961. aasta 13. augustil alustasid Ida-Saksamaa politseinikud piiri sulgemist Lääne-Berliiniga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ligi 160 kilomeetri pikkune piiritara eraldas kahte poolt kuni 1989. aastani. Selle aja jooksul tapeti piiril üle 140 inimese, kes üritasid idast läände põgeneda.

Berliinis peetud kõnes ütles Saksamaa president Frank-Walter Steinmeier, et vabadust ei saa võtta iseenesestmõistetavalt.

"Ilmne ei juhtu kunagi iseenesest. Me kõik peame panustama, et see säiliks ja oleks turvatud. Ajalugu tehakse meie - inimeste - poolt. Nii heas kui ka halvas mõttes. Ja 13. august meenutab seda meile siin, keset Berliini," kõneles ta.